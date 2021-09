Il rapper romano Traffik condannato a tre anni: maltrattamenti alla ex, minacce e resistenza a pubblico ufficiale

Il rapper romano Traffik, all'anagrafe Gianfranco Fagà, di 25 anni, è stato condannato a 3 anni per maltrattamenti nei confronti della ex fidanzata, violazione del domicilio e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono all’ottobre dello scorso anno. La fidanzata, un’influencer di Romentino, l’aveva denunciato per maltrattamenti.

Dopo affer affittato un driver per andare in Piemonte il rapper aveva cercato la donna all'ospedale Maggiore di Novara e, non trovandola, si era recato nella sua abitazione. A quel punto la ragazza ha chiamato i carabinieri denunciando episodi di minacce e percosse. Il rapper è stato arrestato e il giorno dopo, quando è uscito ha girato un video in cui prendeva in giro l'Arma, cosa che gli è costata un'ulteriore denuncia.

Il giovane si trova già in carcere per scontare una condanna per una rapina commessa nel 2019 a Roma ai danni di alcuni fan. Ma a questa condanna si aggiunge anche quella per la denuncia della ragazza.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Settembre 2021, 12:17

