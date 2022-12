Traffico a Roma, le limitazioni di domani venerdì 23 dicembre per lo sforamento delle polveri sottili L'ORDINANZA

A causa dello sforamento dei dati delle polveri sottili, confermato anche in serata alle ore 19, nel rispetto delle norme vigenti a tutela della salute pubblica il Campidoglio ha firmato un'ordinanza per la limitazione del traffico privato per domani pomeriggio dalle 17.30 alle 20.30 e per il 24 mattina dalle 6.30 alle 9.30. I mezzi di trasporto pubblico saranno gratuiti sia domani a partire dall'orario pomeridiano del blocco e fino a fine servizio, sia il 24 dicembre per tutta la giornata, decisione peraltro già prevista e annunciata in precedenza. Nella giornata del 24 saranno inoltre spenti i riscaldamenti degli edifici pubblici.

L'ordinanza

In particolare, l'ordinanza disponde «il divieto della circolazione veicolare privata nell'area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della nuova Z.T.L. »Fascia Verde« (di cui alla D.G.C n. 371 del 10 novembre 2022) per le seguenti tipologie veicolari:

a)autoveicoli alimentati a benzina Euro 3:

b)autovetture alimentate a gasolio Euro 4;

c)ciclomotori e motoveicoli (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro 2.

Nelle giornate del 23 e 24 dicembre »sull'intero territorio comunale: divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione introdotta dal D.M. n. 186 del 7 novembre 2017; divieto assoluto di combustioni all'aperto per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc…), anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco; divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso; potenziamento del lavaggio strade; potenziamento dei controlli da parte degli Organi preposti in particolare sul rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa e di combustioni all'aperto, nonché dei controlli volti all'ottemperanza delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente e inerenti l'adozione degli accorgimenti idonei al contenimento della diffusione di emissioni polverulenti prodotte da attività come quelle di cantiere«. Per la giornata del 24 dicembre viene disposto «sull'intero territorio comunale, oltre a quanto previsto al punto B), lo spegnimento degli impianti di riscaldamento in tutti gli Uffici pubblici che non svolgono servizi essenziali».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Dicembre 2022, 21:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA