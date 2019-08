Traffico bloccato sull'A1 verso Roma. Furgone in fiamme, rientro da brividi

Nel traffico già congestionato del rientro la viabilità si è fermata del tutto sulla A1 Firenze Roma tra Ponzano Romano-Soratte e Diramazione Roma Nord a causa di un furgone in fiamme al km 524 interno galleria Pileggi. La circolazione è bloccata per fumo. Sono segnalati circa 3 km di coda in entrambe le direzioni. È quanto si legge in un tweet di Luce verde Roma.

Traffico bloccato sull'A1 verso Roma: furgone in fiamme, code e uscite obbligatorie

La viabilità sulle autostrade della concessionaria Autovie Venete è questa mattina intorno alle 11.30 un elenco di code: 5 chilometri in A23, da Udine Sud in direzione nodo di Palmanova; 7 chilometri fra il nodo di interconnessione A4/A23 in direzione Venezia e 6 fra Villesse e Palmanova sempre in direzione Venezia. Code si sono formate anche in entrata alla barriera di Trieste Lisert e a Latisana, mentre al casello di San Donà di Piave code sono segnalate in uscita. È stata chiusa l'entrata di Udine sud in direzione Venezia già dalle 9. Flussi elevatissimi di transiti arrivano da Tarvisio e si dirigono verso le spiagge di Grado, Lignano, Bibione Caorle e Jesolo oppure verso Slovenia e Croazia. Si tratta per la maggior parte di turisti austriaci e tedeschi che scelgono la fine di agosto e i primi giorni del mese di settembre per le loro vacanze. Si tratta di un fenomeno in atto già da qualche anno e che si somma con il rientro di chi, invece, rientra a casa. Sono molto affollate le aree di servizio e anche i piazzali dei caselli che precedono quelli balneari.

Sabato 24 Agosto 2019, 19:56

