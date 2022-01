Roma Ztl, tra negozianti e Campidoglio è battaglia continua

Sospendere o almeno ridurre gli orari della Ztl, per favorire l'accesso nel centro storico a chi vuol fare una passeggiata e acquistare nei negozi approfittando dei saldi. La richiesta, portata avanti da Confcommercio e diretta al sindaco Gualtieri, è sospendere la Ztl nelle giornate di giovedì 6, di sabato 8 e domenica 9 gennaio: «Abbiamo più volte rappresentato la nostra posizione sull'attuale regolamentazione della Ztl, in questo particolare momento di pandemia e di conseguente diffuso timore da parte dei cittadini all'uso del mezzo pubblico. L'ultima delibera capitolina, valida sino al 9 gennaio, ha ulteriormente aggravato la situazione, con l'attivazione dei varchi anche in alcuni giorni festivi e nella domenica».

Saldi a Roma, l'assessora Monica Lucarelli: «Vanno cambiati, mettiamo in Rete le eccellenze della Capitale».



Sospenderla nei primi giorni di saldi, secondo le richieste degli esercenti, potrebbe favorire le vendite. Dello stesso avviso anche Fiepet Confesercenti che chiede di ridurre l'orario, almeno fino alle 16. Ma dal Campidoglio non c'è, al momento, un'apertura in questo senso: la Ztl resterà attiva. (L.Loi.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Gennaio 2022, 07:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA