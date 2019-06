autopsia

Sabato 22 Giugno 2019, 16:56

Ricostruita la dinamica del giallo didi venerdì 14 giugno scorso grazie all'autopsia.è morto a causa del monossido di carbonio. L'è stata effettuata all'istituto di medicina legale del policlinico Tor Vergata sul corpo carbonizzato del 39enne calabrese trovato insieme a Maria Corazza. Sul corpo dell'uomo, come spiegano fonti investigative all'Adnkronos, non ci sono segni di violenza esogena, che invece potrebbero essere presenti sulla 46enne. Ilè d'obbligo, almeno fino a lunedì prossimo, giorno in cui è stata rimandata l'autopsia sulla salma di Maria Corazza., come lascia pensare l'assenza di ferite su Raco. Resta da capire, al momento, la natura dei rapporti tra i due: evidenze insuperabili mancano in un senso o in un altro. Escluso, tuttavia, che il 39enne di Molochio (Reggio Calabria) sia stato ucciso, è morto per il monossido di carbonio. Si sarebbe cosparso dell'olio che aveva comprato poco prima in un distributore a Pomezia e che è servito a tenere viva la fiamma per un tempo più lungo rispetto alla benzina, lasciandosi morire quando Maria Corazza era già senza vita nell'auto.