Sabato 15 Giugno 2019, 10:37

La mamma diè convinta che sia solo scomparsa. Si indaga sul caso della. La mamma Giuseppina racconta di una donna che viveva solo per il suo lavoro e per la figlia, una vita semplice, che fa rescere il mistero sulla morte della donna.In auto con lei c'era anche "Domenico il calabrese", un amico di famiglia, secondo la sorella di Maria, un uomo di 39 anni che lavorava come rappresentante. Fino a ieri la vita disembrava quella di una donna come tante che viveva vicino ai genitori anziani, in casa con il compagno da 25 anni e la figlia di 14. La donna e il fidanzato si sono salutati al mattino, lei ha chattato fino alle 9 circa con la sorella in un gruppo whatsapp, poi il nulla fino al ritrovamento choc.«Tutte le mattine Maria esce di casa, accompagna la figlia a scuola intorno alle 8, poi fa delle commissioni, va a prendere il pane e un po’ di spesa. Verso le nove e mezza, le dieci, rientra, prepara il pranzo e alle 12,30 esce per andare al lavoro. Alle 13 inizia il turno, fa le pulizie in un deposito dell’Eni a Santa Palomba, stacca alle 18,30 e alle 19 è già a casa. Ma non oggi, mia nipote è disperata», questo è quello che ha raccontato la mamma di Maria a Il Messaggero, a cui ancora nessuno a trovato il coraggio di spiegare che la figlia non c'è più. Secondo gli inquirenti però, in questa tranquilla routine, sarebbe cambiato qualcosa.La mamma racconta che stavano per cambiare casa con il compagno, ma alcuni vicini raccontano che era un po' che non li vedevano insieme e hanno raccontato anche di accese liti. La Corazza era però una donna molto riservata e non ha mai apertamente parlato di rotture o crisi con il compagno, anche se alcuni hanno raccontato di averla vista in compagnia di un altro uomo. Cosa può essere successo però quel giorno resta un mistero, chiuso un un'auto carbonizzata per ora.