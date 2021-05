Una voragine si è aperta in via Zenodossio a Roma, una traversa di via Casilina all'altezza del Pigneto/ Torpignattara, inghiottendo letteralmente una Smart mentre una Mercedes è rimasta in bilico. Il vuoto si è aperto sotto l'asfalto tra la carreggiata e il marciapiede, trascinando le auto parcheggiate. Sotto si intravede una grossa «stanza» ampia decine di metri cubi. Il vuoto sarebbe stato causato da una perdita d'acqua.

+++ROMA SPROFONDA+++



Può sembrare un titolo calcistico, ma invece no!

Zona Torpignattara nei pressi di una scuola, anno 2021.

Queste cose dovrebbero far riflettere chi governa e chi si candida a governare.



Un ospite della città più bella del mondo pic.twitter.com/SeGs7clgtb — Salvatore Bimonte (@Bimontius) May 25, 2021

Foto Copertina Salvatore Bimonte @Bimontius

