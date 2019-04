Torneo Galeazzi, prende il via la 33esima edizione con "la meglio gioventù" calcistica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La meglio gioventù calcistica, nel nome de. Prende il via oggi pomeriggio, aoma, presso il Centro Sportivo “Pio XI”, la 33ma edizione del Torneo Galeazzi, organizzato dalla Fondazione Cavalieri di Colombo, in ricordo della aristocratica figura, dell’eminente rappresentante della grande organizzazione fraternalistica. Come tradizione sono tre le categorie invitate: Primi Calci, Pulcini e Giovanissimi Under 14. In campo 1100 calciatori in erba, delle migliori società capitoline…e non solo. I primi gol già nelle prime tre distinte partite inaugurali del torneo.Nell’impianto del colle Gelsomino, i pulcini della AS Roma affrontano la Totti Soccer School, fra i teen-agers si gioca San Paolo Ostiense - Grifone Monteverde, mentre nei primi calci il Club Olimpico Romano sfida la SVS Roma. Sono queste solo sei delle 29 società sportive, iscritte, che si affronteranno, nel mese di aprile e di maggio, fino alle finali di sabato 25 maggio. Serviranno “cento passi” per arrivare sul podio: in totale sono infatti 99 le gare calcistiche programmate nel torneo, cui si va ad aggiungere la partita “sociale” che il torneo intende realizzare. Spiega l’arch. Enrico Pietro Demajo, direttore della Fondazione Cavalieri di Colombo. “Rincorriamo grandi ideali ed impareggiabili goal per l’umanità. Siamo disinteressati, non avendo una nostra squadra in campo, al mero evolversi dei risultati. Ci affascina altresì aprire i nostri centri sportivi, renderli luoghi di incontro, per i giovani, le loro famiglie e per la cittadinanza. Il calcio è per noi un linguaggio, il migliore strumento per aggregare tanti giovani. Siamo convinti che tanta felicità possa passare attraverso i sorrisi di questi giovanissimi ragazzi”Si gioca nei cinque centri sportivi dei Knights of Columbus a Roma. Il pallone del Torneo Galeazzi lega benissimo la città eterna, correndo infatti dall’impianto in zona Vaticano del Centro Pio XI, al fiume Tevere (il Centro Pastor Angelicus di fronte al Foro Italico), toccando quartieri storici come San Lorenzo (il Centro Benedetto XV) attraversando le periferie, come Primavalle (Centro Pio XII), penetrando nel cuore della città, a Valle Giulia (Centro Conte Galeazzi), a due passi da Villa Borghese.La grande novità del 2019 è il respiro internazionale del torneo. Per la prima volta, infatti, a partire dalla fase finale, nella categoria Under 14, assieme a due squadre professionistiche del campionato italiano, AS Roma e Frosinone, concorreranno per la vittoria finale due squadre provenienti dalla Slovenia (NK Maribor) e dalla Finlandia (VJS Vantaa).Il Torneo Galeazzi non si gioca solo sul rettangolo verde, ma scalda il cuore anche dei suoi supporters. Nel corso delle le giornate in cui si giocheranno le partite del Torneo, sarà infatti attiva una raccolta fondi a scopo benefico, a favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e dell’Associazione di volontariato “Natale 365”. Sarà possibile aderire all’iniziativa presso le aree attrezzate ad hoc con dei gazebo, all’interno delle strutture dei Cavalieri di Colombo. Tra i premi in palio un cofanetto Smartbox “Mille e un sogno”, una maglia della Roma autografata dal capitano Daniele De Rossi ed una maglia della Lazio autografata da Ciro Immobile.Astrea Calcio, Aurelio, ASD Polisportiva Ciampino, Cinecitta' Bettini Club Olimpico Romano, Frosinone Calcio, Latina Calcio Giovani, Giardinetti 1957, Grifone Monteverde, S.S. Lazio, Lodigiani Calcio, NK Maribor, Ostiamare, Ottavia Calcio, Petriana Calcio, A.S. Roma, Romulea, SVS Roma, Salaria Sport Club, San Paolo Ostiense, Savio, Spes Artiglio, Tor Tre Teste, Totti Soccer School, Trastevere Calcio, Urbetevere, Vis Nova, Viterbese Castrense, VJS VantaaAd arbitrare le gare degli Under14 saranno arbitri federali. Sarà possibile seguire l’evolversi del Torneo sul sito ufficiale www.torneogaleazzi.it” e sulla pagina FB (www.facebook.com/torneogaleazzi) con aggiornamento in tempo reale dei risultati, scaricare le foto e rivedere gli highlights degli incontri grazie alla piattaforma LiveBomber.