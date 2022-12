Torna “Mamma Roma e i suoi figli migliori": ecco come candidarsi al premio per le realtà romane più attive

di Lorena Loiacono

Torna il Roma Best Practices Award, il premio che riconosce, sostiene e mette in rete le realtà migliori di Roma e le buone pratiche per il bene comune. Da domani, 10 dicembre, fino al 21 marzo 2023 prossimo, giorno di inizio della primavera, sarà possibile inviare le proposte per realizzare il proprio progetto. In questi anni l’associazione ha aiutato a realizzare centinaia di progetti tra le realtà sane del territorio romano imprenditoriali e del terzo settore con il sostegno della Fondazione Adriano Olivetti. Sono state premiate e sostenute, infatti, le iniziative di scuole, associazioni, condomini, comitati di quartiere. La caratteristica principale del Romabpa, che lo rende interessante per il territorio, è infatti l’idea di fondo che ognuno può contribuire alla crescita sociale della città con i propri mezzi, inclinazioni e competenze.

Ecco le categorie per cui candidarsi

Varie le categorie alle quali è possibile partecipare: Roma studia bene, Roma bene comune, Roma abita bene, Roma accoglie bene, Roma cresce bene, Roma lavora bene.

La novità di quest’anno è la categoria Roma lavora bene che sarà riservata alle società benefit e alle loro azioni nei confronti della crescita cittadina.

Categoria speciale e fuori concorso, il cui vincitore sarà individuato direttamente dalla giuria, è Roma parla bene, riservato a chi parla in maniera corretta della città e mettendo alla luce le tante buone pratiche.

Inoltre il premo Figli* migliore di Roma dell’anno è riservato a chi negli ultimi dodici mesi si è contraddistinto per un’azione positiva in linea con i principi stessi del Romabpa.

Le proposte saranno valutate da un’ apposita giuria, consultabile sul sito www.romabpa.it che va da Rebecca Spitzmiller a Lorenzo Tagliavanti, da Luca Barbarossa al direttore di Leggo Davide Desario, da Roberta Serdoz a Cinthia Bianconi e Paco Lanciano.

Masini: «Costruiamo una città che sia anche comunità»

“Torna la nuova edizione con una importante novità riservata alle aziende benefit di Roma - dichiara Paolo Masini, presidente dell’Associazione e ideatore dei vari progetti - un approccio che mira a costruire una città comunità non solo con il premio, ma durante tutto l’anno, attraverso vari progetti. Il civico giusto, urban re-tree, formarsinsieme, il calendario della gente gentile e il grande contenitore di “rimettere la storia al suo posto” che vuole dare la giusta dignità a eventi o personaggi importanti per Roma, solo per citarne alcuni”

Per avere tutte le informazioni, consultare il regolamento e avere il modulo di partecipazione è possibile accedere al sito www.romabpa.it

