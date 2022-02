Torna la RomaOstia, sarà la mezza maratona più green di sempre

Nella Capitale si torna ad andare di corsa. Domenica 6 marzo infatti dopo due anni di assenza sarà di nuovo RomaOstia, la mezza maratona più partecipata d'Italia. L'edizione numero 47 vedrà al via alcuni degli atleti più forti al mondo e conferma lo stesso tracciato del 2021, per il quale erano state introdotte alcune modifiche, in particolare nel quartiere Eur.

Partenze dalle ore 9 in quattro ondate nei pressi del palalottomatica, arrivo sul piazzale della Rotonda con una suggestiva vista sul mare. Già 7500 i runner da tutta Italia e da 133 Paesi stranieri che hanno prenotato un pettorale. Partnership con Acea e soprattutto Policlinico Gemelli, con check up gratuiti il 4 e 5 marzo a piazzale Pier Luigi Nervi all'interno di Casa RomaOstia, dove sarà possibile ritirare il race kit e il pettorale, oltre a visitare gli stand degli sponsor.

Questa sarà un'edizione ancora più green: a tutti i partecipanti verrà consegnata una eco-medaglia, realizzata in legno riciclato e con vernici ecologiche.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Febbraio 2022, 08:38

