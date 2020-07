Ostia Antica festival - Il Mito e il Sogno dal 14 giugno musica, teatro, rassegne: Max Giusti, Antonio Giuliani, Arturo Brachetti, Riccardo Rossi, Paola Minaccioni

Torna dal 14 luglio Ostia Antica festival - Il Mito e il Sogno nel Teatro del Parco Archeologico di Ostia Antica: il teatro in ogni sua forma, dal classico al comico, la rivisitazione della musica rock e d'autore nella rassegna Anthology, la musica classica, sono questi gli elementi che caratterizzano la quinta

edizione del festival, fino alla fine di settembre



Martedì 14 luglio l'apertura è affidata all'Orchestra Sinfonica Città di Roma, diretta dal Pier Giorgio Dionisi che si esibirà in «Il Grande Cinema in Concerto» in cui i film della nostra vita saranno protagonisti della scena. L'ensemble musicale e il video artist Alessandro Roberti saranno i creatori di emozioni suggestive:le musiche di Piovani, Williams e Zimmer e Morricone (a cui la serata è dedicata) saranno percepite come non mai.



Giovedì 30 luglio l'apertura della rassegna Anthology, sotto la direzione artistica di Gilda Petronelli e Stefano Saletti, propone 5 concerti dedicati alla grande musica d'Autore, Pop e Rock del Novecento: Lucio Battisti (prima serata), Queen, Genesis, Fabrizio De André, Pino Daniele. Una musica che viene studiata e insegnata, e dopo aver attraversato tre generazioni, è sempre di più un 'classico'.



Venerdì 31 luglio il primo appuntamento dedicato al teatro con "Francesco Montanari rilegge i Menecmi di Plauto. La prima commedia degli equivoci», con la traduzione di Sacha Piersanti, l'adattamento di Arianna Mattioli e la regia di Enrico Zaccheo.



Sabato 1 agosto Max Giusti in «Va tutto bene 2020». Giusti, come tutti gli italiani ha voglia di mettersi alle spalle un periodo no e ritrovare quella meravigliosa «normalità» che, una volta, spesso ci trovavamo a

criticare.



Domenica 2 agosto Arturo racconta Brachetti. L'uomo dai mille volti, capace di trasformarsi in mille

personaggi, si racconta in una serata speciale fatta di confidenze, ricordi e viaggi fantastici. Sarà come entrare nel dietro le quinte della vita di Arturo Brachetti.



Mercoledì 5 agosto secondo appuntamento della rassegna Antology con l'omaggio ai Queen della formazione Bohemia Symphony - Orchestral Queen Tribute. Il concerto attraversa tutta la discografia dei Queen grazie alle potenti voci di Alessandra Ferrari, Roberta Orrù, Andrea Casali e Damiano Borgi, sostenute dall'energia della rock band di Enrico Scopa, Andrea Palmeri, Giacomo Vitullo, Lorenzo Milone e la raffinatezza degli

arrangiamenti orchestrali della Orchestral Queen Tribute, diretta dal Maestro Luca Bagagli.



Giovedì 6 agosto , terzo tributo Antology ad un altro tributo a un caposaldo della musica rock britannica: i Genesis. in uno spettacolo di quasi tre ore, gli Estro ripercorreranno con fedeltà e passione le pagine più coinvolgenti della produzione del periodo d'oro, quello dal 1971 al 1976



Venerdì 7 agosto , quarto appuntamento Antology, icon uno dei più grandi Autori italiani di sempre: Fabrizio De Andrè. A riproporre i capolavori del cantante genovese saranno gli Hotel Supramonte che per l'occasione si esibiranno insieme a due storici musicisti, il chitarrista Michele Ascolese e il batterista Ellade Bandini, per anni al fianco di Faber.



Sabato 8 agosto : Dove sono le donne? un monologo di e con Michela Murgia, drammaturgia sonora eseguita dal vivo da Francesco Medda Arrogalla, illustratore Edoardo Massa. Il governo, i dibattiti televisivi e le prime pagine dei quotidiani traboccano di interventi maschili. Eppure le donne non sono una sottocategoria socioculturale ma più della metà del genere umano.



Venerdì 28 agosto Riccardo Rossi arriva in scena con il nuovo spettacolo That's life!, scritto insieme ad Alberto Di Risio. Rossi nella sua ossessiva e maniacale «schedatura» del genere umano, dopo averci raccontato con L'amore è un gambero, pregi e difetti dell'amore (e degli uomini), torna a raccontarci i pregi e difetti della vita (e degli uomini).



Sabato 29 agosto , sarà la volta della comicità, Antonio Giuliani, con uno spettacolo tutto nuovo, da lui scritto e diretto. Evergreen è un chiaro omaggio ai grandi personaggi che con le loro scoperte e invenzioni hanno forgiato e reso grande l'Italia, accentuando la voglia che spinge ciascuno a seguire con coraggio la propria ambizione.



Sabato 5 settembre L'alfabeto delle Emozioni di e con Stefano Massini. Noi siamo quello che proviamo. Ad

andare in scena è la forza e la fragilità dell'essere umano, dipinta con l'estro e il divertimento di un appassionato narratore.



Domenica 6 Settembre : Dal vivo sono molto meglio di e con Paola Minaccioni per la regia di Paola Rota. Tutti i personaggi di Paola Minaccioni nati in tv, al cinema o alla Radio, arrivano sul palco per offrire uno spaccato dei nostri tempi, una surreale sequenza di caratteri che incarnano i dubbi, le paure e le nevrosi del momento.



Giovedì 10 settembre l'unione di coro, pianoforti e percussioni per portare in scena l'opera monumentale e di grande suggestione di Carl Orff «Carmina Burana - Cantiones Profanae». Con la direzione artistica di Tina Belli, la direzione musicale del Maestro Giovanni Cernicchiaro, Monaldo Braconi e Desirè Scuccuglia ai

pianoforti e Tactus Ensemble alle percussioni.



Venerdì 11 settembre ultimo appuntamento di Anthology con l'omaggio a Pino Daniele, presentato dal gruppo Gente distratta che vede come ospite speciale, colui che per tanti anni è stato il percussionista preferito del cantante partenopeo: Tony Esposito. I Gente Distratta portano avanti intatto il suo sentimento,

suonando le sue canzoni, la sua musica.



Sabato 12 Settembre Best of con Lillo e Greg con la partecipazione di Vania Della Bidia e del Maestro Attilio Di Giovannio. Lo spettacolo mette in scena un frizzante «varietà» che ripropone tutti i cavalli di battaglia della famosa coppia comica tratti dal loro repertorio teatrale, televisivo e radiofonico



Giovedì 17 settembre Claudio Bisio e Gigio Alberti in Ma tu sei felice? Una lettura-spettacolo dal libro di Federico Baccomo. Due uomini seduti al bar. Parlano, parlano... Intorno a loro nessuno.hanno tutto quello che si potrebbe volere, forse anche di più. Ma niente va, secondo loro, come dovrebbe andare.



Venerdì 18 settembre Dialoghi Sinfonici Ouverture e arie d'opera con Eico - Europa InCanto Orchestra, diretta da Germano Neri. Il nuovo format promosso da Europa InCanto propone un viaggio alla scoperta dell'evoluzione della scrittura musicale operistica grazie alle più celebri ouverture ed arie d'opera di Mozart, Rossini Donizetti e Verdi



Sabato 19 settembre Andrea Iacomini in La mossa di Tetsuya. Dopo aver tenuto corsi, lezioni, interventi, discorsi in 420 città negli ultimi due anni nell'ambito della sua attività di giornalista e portavoce di UNICEF Italia, Iacomini ha deciso di portare in scena i diritti dei bambini e le bambine attraverso un monologo in cui si attraversano le sue esperienze nei luoghi più dimenticati della Terra.



«Il Covid19 - commenta Filippo Gambari, direttore del parco archeologico di Ostia Antica - non ferma l'edizione 2020 de 'Il Mito e il Sognò, la rassegna di spettacoli musicali e di prosa che si svolge nel Teatro romano di Ostia antica. Raggiungere il Teatro nelle serate estive è già un privilegio da non perdere, con le luci del tramonto e la brezza marina ad accompagnare la passeggiata tra i suggestivi resti monumentali di edifici antichissimi».



