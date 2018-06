Tor Sapienza e Bastogi rinascono: più verde e spazi ai cittadini, ecco il nuovo piano

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mettere tutti gli attori che si occupano di rigenerazione urbana attorno ad uno stesso tavolo e farli dialogare. Questo l'obiettivo dell'Acer, l'associazione dei costruttori romani, che ieri ha riunito insieme gli assessori competenti di Comune e Regione, Luca Montuori e Massimiliano Valeriani, e il soprintendente speciale di Roma Francesco Prosperetti a Palazzo Merulana per un workshop interamente dedicato al tema.L'Acer ha quindi ripercorso la «storia di una rigenerazione solo annunciata» finora in città e ha lanciato due progetti concreti: a Tor Sapienza e a Bastogi. Nel primo caso la proposta prevede la riqualificazione dell'area con la manutenzione e l'efficientamento energetico dei fabbricati residenziali esistenti e la sostituzione edilizia di quelli non residenziali «oggi utilizzati impropriamente». Si tratterebbe di un «trasferimento» e di una «ricostruzione degli stessi in altre aree pubbliche limitrofe con destinazione residenziale».Nel progetto c'è anche la creazione di spazi di aggregazione sociale e verde a servizio degli abitanti. Nel secondo caso, invece, si prospetta la «sostituzione edilizia del complesso Bastogi, ridisegnando l'assetto urbano al fine di creare» anche qui «servizi, luoghi di aggregazione e verde».L'assessore Montuori nel corso del suo intervento ha definito «necessario fare uno sforzo tutti insieme per il bene della città, per fare chiarezza sugli strumenti a disposizione. Credo che Comune, Regione e Stato debbano approvare forme di incentivazione sulla rigenerazione, come accade a Milano». Valeriani, da parte sua, ha annunciato a breve l'approdo in giunta regionale del Ptpr, il piano territoriale paesaggistico regionale, «che manca dal 2008».Per il soprintendente Prosperetti proprio il «Ptpr è stato uno dei grandi temi assenti nella discussione ultimi anni. Grazie per voler fare chiarezza», ha detto. Prosperetti ha quindi colto l'occasione per sottolineare l'utilità di «applicare la legge sull'archeologia preventiva anche sulle opere private. Si potrebbe fare tramite accordi tra la soprintendenza e le associazioni di categoria. La proposta è quella di inserire nella normativa sula rigenerazione urbana anche il tema dell'archeologia preventiva».riproduzione riservata ®