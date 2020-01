Arrestato lo stalker del condominio: tre anni di lettere e aggressioni ai vicini di casa

Le indagini dei poliziotti sono scattate dopo le numerose denunce presentate dai condomini di una palazzina a Tor Pignattara terrorizzati da un 51enne. Tre anni di lettere minatorie, in alcuni casi vere e proprie aggressioni fisiche costate a due inquilini lesioni anche gravi, hanno convinto il gip del Tribunale di Roma a emettere nei confronti dell'uomo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per atti persecutori eseguita stamattina dai poliziotti. Sabato 4 Gennaio 2020, 11:35

