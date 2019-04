Allarme ratti alla scuola elementare Angelica Balabanoff di Colli Aniene: genitori e alunni in protesta

È caccia al topo nella scuola di Colli Aniene: ieri è stato visto spavaldo girare tra i corridoi delle classi, indisturbato, tra gli occhi sgranati di bambini e maestre. E prima di lui se ne sono visti altri nei giorni scorsi, ma erano morti in giardino. Accade all’istituto comprensivo Angelica Balabanoff, dove i piccoli alunni della scuola elementare devono vedersela con la presenza di ratti. Duri ad andarsene, nell’indignazione delle famiglie.



Inevitabile allora che ieri mattina, di fronte all’ultima scorribanda, sia scattato l’allarme tra i genitori e non solo. In protesta infatti anche le maestre che, esasperate, hanno portato i bambini in giardino. Una modalità di denuncia poco gradita dalla preside ma, di fatto, utile ad attirare l’attenzione del Municipio 5 su un problema per il quale, evidentemente, si fatica a trovare una soluzione. Nella scuola Balabanoff, infatti, sono state già posizionate delle scatolette con il veleno per topi all’interno, a cui probabilmente ha fatto seguito il ritrovamento dei topi morti. Ma non hanno funzionato a dovere, visto che ieri ce n’era uno bello vispo all’interno dei locali scolastici.



«I nostri figli lasciano gli zaini a scuola – spiegano i genitori – con tutte le loro cose dentro, potrebbero essere stati toccati dai topi. Per non parlare della mensa. Non vogliamo fare allarmismo ma qualcuno deve intervenire». Oggi, al termine delle lezioni, la scuola avrà un nuovo intervento di derattizzazione con il posizionamento delle tavolette di veleno e la chiusura di tutte le possibili fessure di accesso per i roditori. Lunedì la scuola verrà ripristinata. Ma intanto questa mattina molti bambini non entreranno: «lasciamo i nostri figli a casa – avvisa un papà delle elementari - prima vogliamo capire come ha deciso di intervenire il Comune».

