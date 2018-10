di Laura Bogliolo



Neanche una settimana fa, residenti esasperati hanno riversato a largo Virginio Prinzivalli, in mezzo alla strada, decine di sacchetti di rifiuti che erano rimasti per terra ai piedi di una campana di vetro.



Nell'area c'è un'altra zona critica, via di Sant'Alessio in Aspromonte, una strada che spesso viene chiusa dai vigili "causa rifiuti". «E' diventata nel tempo un'area dove viene scaricato di tutto e giorni fa qualcuno ha incendiato tutta l'immondizia, il fumo nerissimo, appesta l'aria e i residenti sono costretti a sopportare l'odore terribile e nocivo» ha aggiunto Licopodio.



