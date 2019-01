Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 12:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ancora topi. Ancora al centro di Roma, ancora nel salotto buono della Capitale. Ormai sembra acclarato che nella città eterna sia in corso una sorta d'invasione di ratti negli ultimi giorni. Prima l'episodio dell'invasione di topi alla proiezione di un film sulla giornata della memoria al cinema Barberini con una scolaresca in sala, poi la scoperta di una colonia di topi a Palazzo Senatorio. E questa mattina, proprio a Piazza Venezia, sono stati avvistati numerosi topi che camminanvano liberamente sull'asfalto, proprio a due passi dal Campidoglio.Come testimonia la nostra foto, possiamo dire che uno di questi non è riuscito ad attraversare la trafficata piazza romana senza conseguenze. Quel che è certo è che - anche senza contare questo singolo episodio - l'invasione dei topi nella capitale, invasione forse agevolata anche dalla situzione della raccolta rifiuti che è andata in tilt diverse volte negli ultimi mesi, si sta facendo preoccupante.