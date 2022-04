Toni Bianchi “Millepanini” morto a 58 anni: addio allo storico protagonista delle notti romane

E’ morto a 58 anni per un tumore Toni Bianchi “Millepanini”, lo storico protagonista delle notti romane. A dare la triste notizia Dagospia che ricorda con una serie di immagini (tra cui la foto del combattimento con un orso al Piper) Bianchi, ex giocatore di baseball e proprietario per anni del locale “Maison” vicino piazza Navona a Roma. Il soprannome “Millepanini” si deve allo stesso Bianchi che scherzava sul suo peso con grande autoironia.

Leggi anche > Roma, buoni pasto del Campidoglio: i 24mila dipendenti del Comune riavranno i loro ticket

TONI BIANCHI: IL RICORDO DI MARCO CONIDI

«Ti ho conosciuto che il pomeriggio strappavamo i biglietti al Mais, anzi tu strappavi i biglietti e io portavo gente con Luca e passavamo il tempo con Massimo, Giancarlino, Corrado e tanti amici». ricorda il cantautore Marco Conidi che prosegue: «Mi hai visto fare i primi passi importanti. Chiamavi mia figlia solo Azzurra perché ti rimaneva impresso sto nome, e quando apristi il tuo primo locale " Il Clochard " mi chiamasti subito per farmelo vedere... poi da lì ne hai aperti e chiusi tanti ma io dovunque eri avevo sempre le porte aperte; con me sei sempre stato di una gentilezza squisita e pure qualche cazzata diventava secondaria. Sto tempo maledetto con queste chiusure ha fatto fare vite recluse a tanti di noi, ti ho lasciato a Piazza dei Ponziani proprio dove avevo abitato... Non sapevo neanche che tu stessi male e ora ho lo stomaco attorcigliato. Credo che ora già starai organizzando feste incredibili lassù e ci sarà la fila per venire da te... Mo Millepanini li puoi mangiare veramente senza più prendere un grammo. Buon Viaggio Amico Mio e falli divertire Tutti come hai fatto con noi» conclude Conidi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Aprile 2022, 18:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA