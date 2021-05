Roma, topo nel bancone gastronomia: il supermercato sequestrato e chiuso dai NAS dopo il video choc

Il video registrato da un cliente di un supermercato Roma in zona Prati, e subito diffuso sui social dal profilo Instagram Welcome to Favelas, in cui si vede un grosso topo, delle dimensioni di un gatto, mangiare tra gli alimenti esposti all'interno del bancone, ha innescato le indagini dei carabinieri del Nas, che ieri mattina, hanno individuato l'attività commerciale effettuando un sequestro penale dell'intera struttura e di tutte le derrate alimentari contenute.

Nel video si sentono i clienti infuriati che dicono al banconista italiano «questa è la roba che ci metti nei panini» e lui che da dietro al bancone, mentre il topo indisturbato continua a rosicchiare una cotoletta, tenta di giustificarsi dicendo che i topi sono entrati con la pioggia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Maggio 2021, 15:44

