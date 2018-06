Tivoli, ecco Enovinando: vino e gourmet, due giorni di piacere enogastronomico e sabrage show

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Piccoli assaggi di perle della gastronomia e un rito come quello del Sabrage che riporta alla raffinatezza che merita l'apertura di una bottiglia di bollicine: che sia champagne, champenoise o prosecco italiano.Il programma di ENOVINANDO TIVOLI la due giorni che animerà il villaggio dell'enologia dell'Hotel Cristallo a Tivoli, si arricchisce di giorno in giorno. Accanto alle conferme che portano a più di 50 le cantine enologiche presenti il prossimo 22 e 23 giugno con i loro prodotti, sarà il trionfo di un gourmet tipicamente italiano e romano, come quello del fritto vegetale che accompagnerà nella versione “al cartoccio” gli assaggi di ciascuna etichetta, secondo i principi di qualità che sono lo standard del ristorante Il Torchio.Dunque, non solo vino di qualità e ottimi fritti, ma la possibilità di farsi rapire da una manifestazione che coinvolge tutti i sensi e che garantisce due notti di divertimento e svago sulla rotta di persone e luoghi che costituiscono la storia di una delle eccellenze italiane più esportate all’estero.L'ELENCO DELLE CATINE PRESENTI A ENO VINANDOPIEMONTE: Fontanafredda, Santero, Villa Sparina, Oscar Bosio, Martini, Abbona, BatasioloLOMBARDIA: Le Marchesine, Antinori, Bellavista, Contadi Castaldi, Ferghettina, Cà del Bosco, Gancia, FreccianeraTRENTINO ALTO ADIGE: Hofstatter, Colterenzio, St Michael Eppan, Kettmeir, Tramin, St Pauls, La Vis, LetrariFRIULI VENEZIA GIULIA: Zonin Ca Bolani, Sirch, Le Vigne di Zamò, Scolaris, Fantinel, Fiegl, Volpe PasiniVENETO: Masi, Cà Bertaldo, Corte di Castello, Santa Margherita, Astoria, Andreola, La Tordera,Ca MaiolTOSCANA: Banfi, Zonin Rocca di Montemassi, Zonin Castello D’ Albola, Col D’Orcia, Cantina del Morellino, Fanti, Carpineto, Lamole di Lamole, CasabiancaMARCHE: Velenosi, Quacquarini, Stefano AntonucciUMBRIA: Antinori, Decugnano Dei BarbiLAZIO: FalescoABRUZZO: Platinum, Cantina TolloSARDEGNA: Capichera, Santa Maria La Palma, Cantina di GalluraCAMPANIA: Santacosta, Feudi di San Gregorio, Nativ, Cantina del Taburno, MastroberardinoPUGLIA: Zonin Altemura, Coppi, Feudi di San Gregorio, Sammarzano, TorreventoSICILIA: Tasca D’Almerita, Duca Di Salaparuta, FirriatoGRUPPO ITALIANO VINIEno VINANDO DOVE E COMEIl 22 e 23 giugno il Villaggio dell'Enologia del ristorante IL TORCHIO, in via Maremmana Inferiore km 0,500, sarà aperto dalle 19 alle 0,30.