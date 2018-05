Tivoli, due notti a tutto vino: 50 produttori e 500 bottiglie per bere responsabilmente ma no limits

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Apribottiglie, capsule, etichette, bottiglie e calici. E' partito il conto alla rovescia per le due notti di ENO VINANDO, l'appuntamento enologico che per un week end trasformerà la città dell'acqua nella città del vino.Il 22 e 23 giugno, presso il ristorante Il Torchio dell'Hotel Cristallo Relais, con il patrocinio del Comune di Tivoli, si sono dati appuntamento 50 produttori di altrettanti cantine che apriranno per il piacere degli appassionati più di 500 bottiglie di vino a sera.Una mega degustazione che punta al Guinness dei Primati e che ha come obiettivo quello di avvicinare i visitatori alla conoscenza del vino e delle cantine - non solo del Lazio - e che rappresentano uno dei patrimoni principali del nostro Paese.Per questo evento unico nel suo genere è sta scelta la formula della degustazione NO LIMITS accompagnata dall'invito alla cultura del BERE RESPONSABILE.Attraverso un percorso di stand gastronomici, il pubblico verrà accompagnato in un viaggio tra uve, vigneti, tecniche di produzione e imbottigliamento per far conoscere il lavoro che c'è dietro la realizzazione di un'etichetta.Eno VINANDO DOVE E COMEIl 22 e 23 giugno il Villaggio dell'Enologia del ristorante IL TORCHIO, in via Maremmana Inferiore km 0,500, sarà aperto dalle 19 alle 0,30.