Tivoli Chiama, il Festival delle arti con il meglio del folk rock italiano

Dopo le magiche serate a Villa Adriana e al Santuario d’Ercole Vincitore ilporta nel centro storico di Tivoli il meglio del folk rock italiano. Sabato 28 luglio alle 21.30 salirà sul palco in Piazza Rivarola Enrico Capuano e Tammurriata Rock con una fusione di generi tra rock e folk per una serata carica di energia. Dal 1982 è considerato il capostipite del folk rock italiano. Cantautore singolare, Enrico Capuano tra concerti di piazza e fratelli musicisti del Nuovo Canzoniere Italiano, studia sin da adolescente canto contadino con Giovanna Marini, a 12 anni conduce Folk in Lotta nelle radio libere romane e ben presto collabora con E Zezi, Antonio Infantino, Marcello Colasurdo e Piero Brega, pionieri della Canzone Popolare nostrana.Da qui nasce la Tammurriatarock, un progetto artistico e una tendenza di vita che negli anni si è molto radicata nella musica Italiana. Alla base c’è il dissenso, una voce sempre fuori dal coro, dalla parte degli Invisibili, dei precari, per questo Tammurriatarock rappresenta una fusione ideologica di folk, musica del popolo, e il rock dell’evoluzione, non convenzionale.Dopo una serie di vinili negli anni ‘80 pubblica nel 1993 il suo primo cd con la Monitor dal titolo Fai la cosa giusta, seguito da Onda d’urto del 1996 prodotto da Il Manifesto, da Lascia Che Sia nel 2004 (CNI) e Fuori Dalla Stanza nel 2008, album prodotto da Franz Di Cioccio con Fermenti Vivi+Venus. Nel 2001 Enrico Capuano fonda la sua etichetta discografica, la Blond Records, con la missione di promuovere musica di qualità, fuori dall’omologazione.Capuano, negli anni, porta avanti collaborazioni, amicizie, incontri e avventure con diversi artisti italiani, ad esempio nei tour con Franz Di Cioccio (PFM), Luca Persico O zulu (99 Posse), Eugenio Bennato, Piotta, Francesco Baccini e molti altri. È anche uno degli artisti storici del concertone del 1º maggio a Roma in Piazza San Giovanni, dove ha partecipato sia come cantante che come presentatore.Enrico Capuano e la Tammurriatarock, nel 2011, vengono definiti dalla critica nazionale “Tra le migliori realtà musicali dell’ultimo decennio” e pubblicano il nuovo disco Live Europe, Usa e Canada.Iniziano così le esibizioni nei club più famosi della West Coast negli Usa.A Piazza Rivarola, con ingresso libero, Enrico Capuano salirà sul palco insieme a Dunia Molina voce, Daniele Iacono chitarra, Giuseppe Giannuzzi violino, Giacomo Anselmi chitarra, Roberto Lo Monaco basso."Per la prima volta – ha spiegato l’Assessore alla Cultura ed al Turismo della città di Tivoli, Urbano Barberini – viene coinvolta Piazza Rivarola nel Festival offrendo un'altra splendida cornice agli spettacoli nel centro storico di Tivoli. Dopo i grandi successi di Elio Germano, Massimo Ranieri e Syria, ora è il turno del rock folk di Enrico Capuano e Tammurriata Rock, artisti tra i più importanti sul panorama nazionale e, nel loro genere, dei veri big. Per questa quarta edizione di Tivoli Chiama abbiamo voluto puntare proprio su un programma eterogeneo, spaziando in diversi ambiti e scegliendo per ogni spettacolo il palco più adatto, dalla splendida Villa Adriana, alla magica Villa d’Este, allo spettacolare Santuario d’Ercole Vincitore con la sua veduta mozzafiato su Roma. Poi, nel calendario, anche due concerti in piazza con artisti in grado di coinvolgere la cittadinanza in una grande festa di piazza. L’appuntamento di sabato è uno di questi eventi, ci aspettiamo tanta gente a ballare e cantare sotto il palco di piazza Rivarola”.Tivoli Chiama 2018 è realizzato e finanziato dal Comune di Tivoli, con il sostegno della SIAE e di Artisti 7607 e in collaborazione con il Mibact e con l’Istituto Villa Adriana e Villa D’Este. L’organizzazione e la produzione esecutiva sono affidati all’A.T.C.L. Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio di cui il Comune di Tivoli è socio e cofondatore.Per tutto il programma di Tivoli Chiama 2018 si può consultare il sito internet del festival, www.tivolichiama.com, o la pagina Facebook @FestivalTivoliChiama, oppure il portale turistico del Comune, www.visittivoli.eu.