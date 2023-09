Piovani, Mahmood e Lennox live: uno show per dire “End Polio Now”

di Donatella Aragozzini

Una serata benefica riservata a soli 400 ospiti, con la partecipazione di grandi artisti come Annie Lennox, Nicola Piovani e Mahmood. È Time for Change, l’evento che il 10 settembre accenderà il Parco Archeologico del Colosseo con un grande show che alterna musica, danza, arte ed effetti visivi, con lo scopo di raccogliere fondi da destinare al progetto “End Polio Now”, promosso dalla Fondazione Rotary International, che si propone di debellare la poliomielite nel mondo. «Il Colosseo è lo sfondo più bello che si possa immaginare, quindi per l’allestimento siamo andati in sottrazione, sarà uno spettacolo con luci soffuse, semplice, lineare», spiega il direttore artistico, Luca Tommassini, aggiungendo che si è cercato di trovare un linguaggio inclusivo e per questo non ci sarà uniformità nel corpo di ballo e ogni ballerino o ballerina «rappresenta un pezzo di umanità».

La regina della serata sarà indubbiamente la cantautrice britannica Annie Lennox, ex Eurythmics, che ormai da anni tiene concerti solo in contesti d’eccezione, se pensiamo che la sua ultima tournée risale al 2007: si esibirà al pianoforte, da sola, regalando agli spettatori una performance intima ed essenziale che promette grandi emozioni.

