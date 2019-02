«Aiuto, c'è una tigre davanti al cassonetto»: tam tam a Roma Sud (e sui social)

Ultimo aggiornamento: 16 Febbraio, 14:58

La mattina presto, prima di uscire, bisogna ricordarsi un paio di cose. Coprirsi dalla brezza post alba, accertarsi di aver separato la carta dall'umido e scendere in strada per consegnare il sacrificio quotidiano al cassonetto sotto casa. I residenti di via Sartorio, quartiere Ardeatino, alla lista dovranno anche aggiungere questa voce: fare attenzione alle tigri che difendono il tempio dell'immondizia. Per fortuna si è trattato solo di uno spavento e non di uno sbranamento. La tigre davanti alla fermata dell'autobus era di pezza ma vallo a dire agli assonnati di Roma sud.