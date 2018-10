Roma-CSKA Mosca, tifosi giallorossi aggrediscono con calci e bastoni due supporter russi - IL VIDEO CHOC

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 03:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

E' un video scioccante quello che vi proponiamo. Una decina di tifosi della Roma aggrediscono con calci, pugni e bastonate alcuni tifosi russi del CSKA Mosca. Tra questi spicca un tifoso in particolare. Dalle urla degli altri autori del blitz intuiamo il suo nome: Luigi. Luigi non si ferma più. Con il suo bastone continua a picchiare i tifosi russi del CSKA ormai per terra. I compagni - autori con lui dell'aggressione ai supporter del CSKA - gli dicono di farla finita, di smetterla. Gli fanno capire che dopo il blitz è arrivato il momento di scappare. Ma lui è fuori di sé: continua a tornare indietro e ad infierire su tifosi russi ormai senza difese. Lo devono portare via di forza.Luigi è uno dei tifosi della Roma protagonista, insieme ad un'altra decina, di un'aggressione ad alcuni tifosi del Cska vicino ad un chiosco di panini, probabilmente su ponte Duca D'Aosta a pochi passi dall'Olimpico. Sono tutti vestiti di nero, hanno cappucci o cappelli in testa. Il tutto avviene sotyo uno dei camion che vendono panini e bibite nei dintorni dello Stadio. Le immagini sono chiarissime: i tifosi russi vengono accerchiati e aggrediti dai romanisti, armati di bastoni. Le urla e le bastonate si sentono perfettamente.Il video gira dalla tarda serata di mercoledì su tutti i social network e si sta diffondendo molto velocemente.