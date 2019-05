"TIERRA", sabato 25 maggio 2019 a Roma una giornata all’insegna della natura, della socialità e dell’ecologia

Giovedì 23 Maggio 2019, 21:46

"TIERRA" è un evento organizzato e promosso dall’Associazione AMKA Onlus con lo scopo di sensibilizzare sui temi dell’ecologia e della tutela dell’ambiente. L'obiettivo è incentivare lo sviluppo della consapevolezza individuale necessaria per modificare abitudini e comportamenti, con impatto positivo sulla collettività.L’iniziativa si svolgerà nell’arco dell’intera giornata di sabato 25 maggio 2019, scandita da un programma che prevede attività per i bambini, ma anche per i più grandi. La cornice è l'agriturismo Cobragor, in zona Monte Mario in via Giuseppe Barellai 60, che con i suoi immensi spazi verdi propone uno stralcio di campagna nel cuore di Roma.La giornata inizierà con l’apertura del Market. Un gruppo selezionato di produttori e artigiani venderà prodotti a KM Zero; si potrà fare la spesa scegliendo tra un’offerta vasta e variegata di generi alimentari di altissima qualità, con filiera corta. Parte del ricavato sosterrà i progetti di AMKA Onlus. Si proseguirà con la visita in fattoria e laboratori per i bambini che propongono attività creative basate sull’utilizzo della terra o sull’applicazione delle tecniche del riciclo e del riuso. I partecipanti potranno pranzare, scegliendo tra diverse proposte degli espositori, e dedicare del tempo al relax.Nel pomeriggio AMKA terrà la conferenza “CRECIENDO UNIDOS” per presentare la progettualità in Guatemala e proporre l’approfondimento di temi che riguardano lo stile di vita e l’adozione di buone pratiche individuali volte a ridurre l’inquinamento e a garantire il rispetto della salute e dell’ambiente. Al tramonto una sessione di meditazione accompagnata dai magici suoni delle campagne tibetane.La partecipazione è aperta a tutti, all’ingresso è richiesta una donazione simbolica di 1€. L’accesso ai laboratori e alle attività proposte è gratuito. Per i laboratori dei bambini è gradita prenotazione: 06.64760188 / amka@assoamka.org