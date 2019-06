Tiburtina, sfrattato Zeppetto «Il cocomeraro era abusivo»

Dopo 46 anni di attività, chiude Zeppetto, il cocomeraro di via Tiburtina che ha iniziato a vendere le fette di cocomero nel 1973. La vendita ambulante, iniziata da Augusto Proietti e proseguita da Luca Proietti, è divenuta nei decenni un punto di riferimento per gli abitanti del quartiere. Zeppetto sinonimo di estate per molti, ma non più, perché il IV municipio ha revocato la licenza del re del cocomero. Il titolare del banco, Luca Proietti ha spiegato che «l'amministrazione non ha tenuto conto di un provvedimento che spostava l'attività al civico 655, su un luogo idoneo della strada». Subito sui social è scoppiata la rivolta per difenderlo.



Ma il Municipio attacca: «La decadenza non dipende dalla delocalizzazione dell'attività» dice Daniela Giuliani, Assessore al Commercio del IV municipio, «ma da riscontrati abusi edilizi e morosità per migliaia di euro. Zeppetto aveva la licenza come banco mobile, ma nel corso degli anni è stato trasformato in postazione fissa, con una struttura fisica che occupava una superficie maggiore di quella assegnata».



Il cocomeraro avrebbe dovuto avere un ombrellone, montato la mattina e smontato la sera «invece aveva un chiosco fisso, e d'estate si allargava con sedie e tavolini senza pagare la maggiorazione». Ad ottobre scorso Proietti, dopo numerosi solleciti, è stato invitato in municipio «per cercare in via bonaria di ricondurlo alla norma». Ma la situazione non è cambiata, ed è scattata la decadenza della licenza, contro cui Proietti ha annunciato ricorso al Tar. Giovedì 6 Giugno 2019, 05:01

