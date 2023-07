«Uccisero per errore Thomas Bricca»: arrestati Roberto Toson e il figlio Mattia

di Emilio Orlando

Padre e figlio uccisero Thomas Bricca sparandogli alla testa. Il giovane venne ammazzato per errore in una faida tra bande criminali. Ieri mattina all’alba, i carabinieri del comando provinciale di Frosinone hanno arrestato Roberto e Mattia Toson, entrambi sospettati di aver assassinato, la sera del 30 gennaio scorso il diciannovenne in piazza ad Alatri.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Frosinone, si sono mosse in un ambiente particolarmente omertoso, tra false testimonianze, alibi precostituiti e una fitta rete di protezione malavitosa di cui, i due presunti assassini, hanno beneficiato.

La Procura della Repubblica di Frosinone ha rilevato quelle che ritiene gravi incongruenze tra i racconti che hanno fornito agli inquirenti durante questi mesi di indagini e quanto trovato invece sullo smartphone della vittima. La svolta è arrivata proprio dall’analisi del cellulare di Thomas.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il movente andrebbe individuato in due risse violente avvenute nei due giorni che hanno preceduto il delitto. In entrambi gli episodi, due gruppi di criminali contrapposti: da una parte i Toson e dall’altro Haoudi, maturati forse nell’ambito del narcotraffico.

Per i carabinieri a sparare e uccidere Thomas è stato Mattia Toson mentre il padre Roberto guidava lo scooter.

