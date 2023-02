Omicidio Thomas Bricca, finito l'interrogatorio del giovane indagato: Mattia torna casa

È terminato dopo quasi sei ore l'interrogatorio, in procura a Frosinone, del ragazzo indagato in relazione all'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso con un colpo di pistola un mese fa ad Alatri, centro della Ciociaria.

Secondo quanto si apprende, la procura non avrebbe emesso alcun provvedimento di fermo nei confronti del ragazzo la cui posizione resta comunque al vaglio degli inquirenti insieme a quella del fratello e del padre.

Il ragazzo è uscito dalla Procura accompagnato dai suoi legali

Mattia Toson, 22enne di Alatri, unico indagato per l'omicidio di Thomas Bricca avvenuto il 30 gennaio scorso, è uscito dagli uffici della procura accompagnato dai suoi legali senza, apparentemente, nessuna misura cautelare.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Febbraio 2023, 18:23

