Thinking Day a Roma dedicato agli Scout del mondo

Roma ha ospitato la Giornata nazionale del Pensiero, il Thinking Day, una ricorrenza annuale nella quale le Guide e gli Scout italiani rivolgono un pensiero di vicinanza alle sorelle e ai fratelli scout di tutto il mondo, con particolare attenzione a quanti operano in contesti sociali particolarmente difficili. Quest’anno la solidarietà del Gruppo AGESCI Roma 84 è andata al gruppo del Catania 5 che ha subito, come molte altre sedi scout in Sicilia, atti vandalici, furti, incendi, devastazione dei locali, distruzione di arredi ed attrezzature. Molte di queste sedi erano collocate all’interno di un bene confiscato alla criminalità. Una raccolta fondi coordinata a livello nazionale promuoverà la ricostruzione di quanto andato perduto e la giornata ha rappresentato anche una occasione per riflettere sull' impegno educativo per la legalità e la democrazia. Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Febbraio 2020, 12:43

