Thegiornalisti, tutto pronto (o quasi) per il concerto del circo massimo di sabato

Lunedì 2 Settembre 2019, 20:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il grande palco, alto come un palazzo di 8 piani, è in fase di ultimazione proprio in queste ore. E lo scheletro che ospiterà i Thegiornalisti al Circo Massimo è talmente imponente che copre persino lo skyline con la cupola di San Pietro. Tutto è pronto al Circo Massimo per la festa di Tommaso Paradiso & Co.i ragazzi rivelazione degli ultimi anni saranno la prima band italiana a esibirsi al Circo Massimo. Insieme a loro, sul palco, tanti super ospiti:, che hanno collaborato ad alcune delle hit del gruppo indie nato a Roma., i Thegiornalisti si preparano a uno show molto speciale dove ripercorreranno i loro più grandi successi in un vero e proprio inno all'amore e al romanticismo nella suggestiva arena dell'Antica Roma.Ma l'evento farà da cornice a un'immensa macchina organizzativa che freme in queste ore.e altrettanti vigili urbani chiamati a regolare la viabilità già da giovedì, quando scatteranno le chiusure totali dell'area del circo. Il piano è lo stesso già messo in atto per i Rolling Stones:. Lo stop alla viabilità rimarrà fino a domenica sera, quando saranno completate le operazioni di pulizia e smontaggio del palco e delle tribune. L'interruzzione della circolazione riguarderà via dell'Ara Massima di Ercole, via dei cerchi, Piazzale Ugo la Malfa, Viale Aventino, via di San Teodoro. Comunque, anche le altre strade intorno al circo massimo potrebbero subire delle interruzioni - magari per un tempo limitato - alla circolazione."Sono emozionato e felice", continua a ripetere il front man Tommaso Paradiso. In effetti, quello dei thegiornalisti è un sogno che si avvera e che verrà replicato da Ultimo il prossimo anno.