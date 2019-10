Il vlogger romano @theitalianblackrider dopo un infortunio diventa Ambassador Suzuky

Martedì 22 Ottobre 2019, 07:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Influencer, vlogger, modello di Suzuki e pilota di moto., 21 anni da poco compiuti, romano, conosciuto al pubblico come, è uno dei vincitori dei recenti, il contest on line organizzato dalla casa di Hamamatsu per selezionare i nuovi Ambassador, ovvero, coloro che diffondono le novità del marchio giapponese attraverso i social network.De Stefano ha ricevuto il riconoscimento più ambito, quello di One Year Ambassador, che lo vedrà testimonial per tutto il 2020 degli eventi del marchio Suzuki.«Il casting non è stato semplice, perché erano stati selezionati otto canali di You Tube molto più famosi e conosciuti di quanto lo fossi io. Alla fine però, hanno scelto me» ha detto il giovane romano, sottolineando che «l’Ambassador è il personaggio pubblico dell’azienda, il veicolo comunicativo, colui che attraverso i social condivide al grande pubblico la passione del marchio».In meno di due anni, Claudio De Stefano è riuscito a diventare un vlogger a tutti gli effetti grazie al suo canale You Tube e alla sua pagina Instagram, dove condivide la grande passione per le due ruote. Ed è proprio l’amore per la moto – sui cui è salito per la prima volta a quattro anni - il filo conduttore della sua vita.«Tutto è nato tre anni fa, quando a seguito di un infortunio, fui costretto a fermarmi. Fu allora che decisi di mettermi in gioco: nacque il mio vlog, con lo scopo di condividere con il pubblico il mio amore e la mia passione per il mondo delle moto. Quest’idea deve essere piaciuta perché in poco tempo ho iniziato ad avere moltissimi followers» afferma il vlogger. The Italian Black Rider è diventato in breve tempo un punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote, richiamando l’attenzione di molti marchi famosi, tra cui la stessa Suzuki che già nel 2018 lo aveva notato e scelto per una partnership. Sui progetti futuri, il pilota romano non ha dubbi: «quest’anno ho ripreso a fare quello che voglio fare nella vita: correre. E nel 2020 probabilmente tornerò sul circuito con una moto Suzuki. D’altronde, è il mio amore più grande».riproduzione riservata ®