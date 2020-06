Roma, lite tra fidanzati: paura per un ventenne. Ma non era stato spinto nel Tevere dalla ragazza come si era temuto

Ha minacciato di gettarsi nel Tevere, mentre litigava con il fidanzato. La lite furibonda durante la movida romana, davanti a migliaia di persone, complici i fumi dell’alcol.



E’ accaduto lunedì sera in piazza Gioacchino Belli, tra due ragazzi poco più che ventenni. La coppia è stata vista e sentita da molti testimoni litigare animatamente e poi prendersi a spintoni. Complice il buio delle banchine del Tevere, sembrava che il giovane era caduto in acqua dopo essere stato spinto dalla ragazza.



Così la sala operativa della Questura ha inviato anche i sommozzatori dei vigili del fuoco, che con un gommone hanno perlustrato le rive del fiume proprio davanti l’isola Tiberina. Il ragazzo per il quale tutti avevano temuto il peggio è stato ritrovato sano e salvo poco distante da dove era partita la richiesta d’aiuto. La donna invece è stata trasportata al Santo Spirito in un forte stato confusionale e di agitazione. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Giugno 2020, 08:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA