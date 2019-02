Il cadavere di una donna è stato avvistato da alcuni pescatori nel Tevere, all'altezza di via di Torre Clementina a Fiumicino. Lanciato l'allarme alle forze dell'ordine, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fiumicino e di Ostia, il personale del 118 e i vigili del fuoco. Il corpo è stato recuperato: è in stato di decomposizione. Sembra che la donna non avesse documenti. Per chiarire le cause della morte bisognerà aspettare gli accertamenti del medico legale che sta arrivando sul posto.



Il cadavere si trovava in acqua tra un peschereccio e la banchina. È stato recuperato e trasferito sulla banchina dai sommozzatori dei vigili del fuoco in collaborazione con i militari della capitaneria di porto di Roma Fiumicino. Si attende l'arrivo del medico legale e dell'autorità giudiziaria. Secondo le prime sommarie informazioni, la donna, dell'apparente età di 35-40 anni, sarebbe priva di documenti e vestita ma senza scarpe

Sabato 2 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 10:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..