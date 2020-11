Testaccio, flash mob alla scuola IV novembre, abbandonata da Comune e municipio

Flash mob a suon di fiori e cartelli proprio nel giorno dell'anniversario da parte del "Comitato ex allievi IV novembre" di Testaccio.



Il messaggio e' chiaro verso il rimpallo di responsabilità tra Municipio 1 e Comune, di una grande scuola elementare comprensiva di teatro, palestra e sede di centri di formazione della Regione Lazio, chiusa dal 2016 della quale si auspica uno sblocco sia per i lavori fermi da circa un anno, che ovviamente per il ripristino della centenaria vocazione della fruizione scolastica. Una struttura, quella di via Volta, che in un periodo di mancanza di aule come questo potrebbe esser utilissima. E invece? "Tutto abbandonato e in decadimento - tuonano gli ex allievi della IV novembre di Testaccio - davanti al completo silenzio del municipio 1 e dei suoi consiglieri...anche testaccini".

