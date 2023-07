Al via Testaccio Estate, la rassegna all’insegna della cultura e della sostenibilità sociale

di Donatella Aragozzini

La Città dell’Altra Economia torna ad essere un punto di riferimento dell'estate romana. Nell’area dell’ex mattatoio prende infatti il via Testaccio Estate, la rassegna all’insegna della cultura, della sostenibilità e dell’impegno sociale che alterna ogni settimana stand up comedy, festival dedicati alle varie cucine d’Italia, dj set e karaoke, cinema, talk e laboratori per bambini. Fiore all’occhiello della manifestazione, la prima edizione di “Testate”, un ciclo di incontri con alcuni dei più importanti protagonisti del mondo della politica, dell’editoria, del cinema e del giornalismo su temi di grande attualità: si comincia domani con il conduttore del programma tv “Propaganda Live” Diego Bianchi e il giornalista dell'Espresso Filippo Ceccarelli, che commenteranno la stagione politica del Governo Meloni, la scomparsa di Berlusconi e tanto altro, mentre nei prossimi giorni sono attesi, tra gli altri, la leader del Pd Elly Schlein e Don Ciotti. Non mancheranno spazi dedicati alla musica e al divertimento: l'8 luglio la rassegna “Try-Poe-Try” sui nuovi modi di fare poesia, il 14 il concerto della Rino Gaetano Band, gruppo tributo fondato dalla sorella del cantautore prematuramente scomparso nel 1981, il 15 il one man show di N.A.I.P., nome d’arte di Michelangelo Mercuri, con il suo show musicale che mescola batteria elettronica, synth, loop station, chitarra e voce. E ancora, il 19 luglio il collettivo di attori Trops presenta una serie di monologhi sul lato nascosto dei personaggi sportivi entrati nel nostro immaginario, mentre il 21 e 22 luglio sono in programma rispettivamente il live di una delle storiche band della scena rap romana, i Cor Veleno, e il concerto del rapper e producer romano Piotta, con il suo nuovo singolo “Tutti a...” che si candida a diventare il nuovo tormentone estivo.

Martedì 4 Luglio 2023

