Testaccio, da cinque mesi lo scivolo è rotto: solo promesse dall'assessore all'Ambiente

Da 150 giorni lo scivolo dei bambini di Testaccio è rotto. Cinque mesi e ancora nessuno è intervenuto per sistemarlo, nonostante le segnalazioni giunte alla sindaca Virginia Raggi e all’assessore all’ambiente, Laura Fiorini. Se potessero, lo aggiusterebbero direttamente le famiglie che frequentano i giardini di piazza Santa Maria Liberatrice: «È una vergogna, qui facciamo tutto da soli ma di certo non possiamo sostituire gli arredi del Comune. Neanche ce lo permettono«. Uno scandalo senza fine: in questo periodo di distanziamento, i bimbi potrebbero almeno giocare all’aria aperta con i loro coetanei. Ma non gli è concesso neanche questo. Intanto sono stati riaperti i giardini di piazza Vittorio con nuove piante e nuovi giochi per i bambini.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Novembre 2020, 02:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA