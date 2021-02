Roma, al Poliambulatorio Apollodoro il tampone rapido antigenico: ecco come prenotarsi

Al Poliambulatorio Apollodoro, nel quartiere Flaminio, a Roma, ora è possibile effettuare il test antigenico (tampone rapido) per la diagnosi dell’infezione da Coronavirus, responsabile del Covid-19. Il campione viene raccolto attraverso l’esecuzione di un tampone naso-faringeo da operatori sanitari muniti di DPI (Dispositivi di protezione individuale) in un’area del Poliambulatorio appositamente attrezzata e dedicata all’esecuzione del tampone. Previo consenso, l’esito del test verrà fornito a mezzo e-mail entro circa 4 ore dall’esecuzione; copia cartacea del referto potrà essere ritirata dalle 8.30 del giorno successivo (esclusi sabato e domenica).

“Il test antigenico rapido per Covid-19 è un test di screening in grado di identificare nelle secrezioni respiratorie la presenza di antigeni specifici (proteine di superficie) mediante l’utilizzo di un tampone naso-faringeo - si legge sul sito del Poliambulatorio Apollodoro - Anche se il test molecolare resta indiscutibilmente il gold standard per la diagnosi di infezione da Coronavirus, il tampone antigenico rapido consente di avere una risposta in tempi più rapidi. Il test ha un’elevata specificità (riconoscimento del Coronavirus rispetto ad altri patogeni) ed alta sensibilità (identificazione virale anche in fase precoce). Per espressa e inderogabile disposizione normativa, i risultati di tutti i test saranno comunicati all’autorità sanitaria regionale attraverso l’inserimento degli stessi nell’apposita piattaforma regionale Covid-19. Saranno comunicati al Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) competente per territorio soltanto i risultati positivi al test antigenico”

La tariffa calmierata per i soci Casagit Salute è di 20 euro a tampone, mentre per tutti gli altri pazienti il costo sarà di 22 euro. Il test antigenico rapido rientra negli esami coperti dal contributo annuo di 60 euro che Casagit Salute riconosce ad ogni assistito per gli accertamenti clinici e diagnostici sul Covid-19, l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, saturimetro o pulsossimetro. Per eseguire il tampone antigienico rapido non serve ricetta ma è obbligatoria la prenotazione telefonica al numero 0683751040 (dal lunedì al venerdì, ore 8.30-17). Disponibili anche i test sierologici.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Febbraio 2021, 22:09

