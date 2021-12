Terza dose, nel Lazio al via oggi le prenotazioni per gli under 18 e fragili 12-15 anni

Al via da oggi nel Lazio le prenotazioni per la dose booster di vaccino anti Covid per ragazzi e ragazze tra i 16 e 17 anni e 15-17 anni fragili. Per quanto riguarda i pazienti fragili per la fascia d'età considerata si tratta di pazienti che si trovano in determinate condizioni concomitanti/preesisteniti, indicate in un elenco della Circolare del Ministero della Salute e diffuso anche dalla Regione Lazio. Per prenotarsi è necessario, come di consueto, accedere al portale Salute Lazio, cercando poi la casella dedicata ed inserire i dati richiesti riportati sulla tessera sanitaria.

Continua spedita la campagna vaccinale nel Lazio dove finora sono state effettuate quasi 33mila vaccinazioni, il 16% in più del target commissariale. L'obiettivo entro il 31 dicembre è arrivare a 2 milioni di dosi booster. «I numeri saranno destinati a crescere ed è importante fare la dose booster e vaccinare i più piccoli», ha sottolineato l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato. «Ad oggi sono state superate le 1,7 milioni di dosi booster per un totale di oltre 10 mln e 700mila di somministrazioni nel Lazio sono oltre 24mila le somministrazioni nella fascia 5-11 anni - aggiunge -. È importante che chi non si è ancora prenotato per il vaccino lo faccia subito, nel mese di gennaio ci sono oltre 1 mln di slot disponibili». Si possono prenotare le vaccinazioni sul portale regionale prenotavaccino-covid.regione.lazio.it in una apposita sezione. «Abbiamo chiesto alla struttura commissariale e al ministero di aumentare le forniture degli anticorpi monoclonali per soddisfare tutte le richieste», ha anche sottolineato D'Amato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Dicembre 2021, 12:01

