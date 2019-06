Terremoto a Roma, allarme sui social network: «È stato spaventoso»

Io sto sulla Tiburtina (vicino Portonaccio/stazione) e la gente è scesa pure #terremoto — Maria Giorgia Vitale (@mariagiorgiavit) 23 giugno 2019

Mi fa strano avvertire il terremoto a Roma, ho pensato subito ad epicentro in Abruzzo o Umbria con entità diversa, per fortuna sbagliavo. A Roma Sud si è avvertita distintamente e pure decisamente lunga. Da Lucano so di cosa parlo. Meglio così #Terremoto #roma — Stefano (@StefanoSarapo) 23 giugno 2019

Neonato estremamente nervoso un attimo prima del #terremoto e addormentato di botto subito dopo. Ora mio marito è convinto di avere un bambino-rileva terremoti, vabbè — Laura Fontana (@beatandlove) 23 giugno 2019

#terremoto Io vivo in provincia di Roma, vicino Tivoli , l'ho sentita un bel po'(di solito non sento molto i terremoti) — LaFede31 (@Fede3117) 23 giugno 2019

#terremoto vicino Zagarolo avvertito ad #Acilia — studio luce 54 (@scritturadiluce) 23 giugno 2019

Mi sto calmando. È stato spaventoso ma tutto ok. Sentire il #terremoto è sempre strano — Maria Giorgia Vitale (@mariagiorgiavit) 23 giugno 2019

Domenica 23 Giugno 2019, 23:33

