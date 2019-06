Terremoto a Roma, scossa di magnitudo 3.7 avvertita anche a Ostia e Fiumicino ​

Lunedì 24 Giugno 2019, 00:34

La scossa di terremoto registrata a Colonna (Roma) è stata avvertita distintamente in tutte le zone della Capitale. Il sisma diha generato migliaia di reazioni sui social network e non mancano iche, già dai primi istanti successivi alla scossa, hanno voluto commentare e dire la loro.Il giornalista, poco dopo il terremoto, aveva scritto su Twitter: «A me la scossa è sembrata forte».Un collega di Luca Telese, l'ex direttore di RaiTre,, ha invece commentato a caldo: «Prima volta epicentro a Roma». Successivamente, Andrea Vianello ha rilasciato su Twitter diversi aggiornamenti man mano che arrivavano notizie più precise sulla scossa. «Colonna poggia su una collina di origine vulcanica», ha spiegato.Di diverso tenore il commento, su Facebook, dell'attore e doppiatore, che ha scritto, senza badare troppo allo stile: «BASTA allarmismi per una scorreggia di terremoto a Roma. Per cortesia».Su Twitter, invece, il noto vignettista di fede giallorossa,, ha prima reso noto di aver sentito la scossa, con alcuni utenti che hanno commentato così: «De Rossi al Milan?» . Successivamente, Artefatti ha scherzato così: «È colpa dei terremoti precedenti».