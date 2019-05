Parata di stelle per l'inaugurazione della Terrazza Rhinoceros di Roma

Roma, sciopero Atac venerdì 17 maggio: gli orari e le fasce di garanzia​

Martedì 14 Maggio 2019, 12:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sono solo alcuni dei nomi che giovedì scorso hanno partecipatato all'inaugurazione disituata al V e VI piano di palazzo Rhinoceros, nel cuore di Roma. La terrazza è collegata agli spazi espositivi della Galleria Rhinoceros che ospita laCaviar Kaspia, il brand parigino ha scelto la Capitale per il suo debutto in Italia aprendo presso la(via del Velabro,9) , all’interno di palazzo rhinoceros, in uno spazio unico ideato dall’archistar, imprenditore spagnolo lungimirante. Con un’eccezionale vista sulla Roma imperiale e una proposta enogastronomica versatile, si candida a diventare un punto di riferimento per uscire in città, da colazione fino a cena.Tantissimi i vip che hanno partecipato all'inaugurazione della terrazza che si è tenuta giovedì 9 maggio. Oltre la splendida, direttamente daLa proposta enogastronomica è affidata all’estro dello Chef, chè hasuperato a pieni voti anche il test di, il co-conduttore deSplendida in total blackche ha ravvivato il look con una hit bag rossa, uno degli accessori più di moda di questa stagione grazie alla sua forma tonda.Non poteva mancarefiglie e collaboratrici della mamma Alda nella Fondazione EsperimentiLe due terrazze panoramiche e l’altana, che sembrano fluttuare sopra le domus del Palatino, offrono una spettacolare vista a 360° sulla Roma imperiale e i celebri colli romani. Altrettanto suggestiva la vista dallemura di palazzo Rhinoceros, dove le ampie finestre che affacciano sul Foro regalano scorci mozzafiato e grandi specchi rettangolari posti lungo le pareti permettono agli ospiti di avere sempre un occhio rivolto all’esterno.