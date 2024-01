«Termovalorizzatore, via ai lavori preliminari»

di Emiliano Pretto

L'avvio dei lavori preliminari del termovalorizzatore di Roma, la possibile riparazione entro qualche mese del Tmb1 di Malagrotta, e l'avvio di nuove forestazioni con migliaia di alberi. Di questo e di altro abbiamo parlato con l'assessora capitolina all'Ambiente, Sabrina Alfonsi.

Assessora, dopo l'incendio di Natale al Tmb di Malagrotta Roma riuscirà a gestire la raccolta senza rifiuti fuori dai cassonetti?

«Sì perché in questi due anni abbiamo fatto un lavoro importante che ci ha permesso di gestire l'emergenza. Ci siamo riusciti grazie a contratti flessibili che ci hanno consentito di poter potenziare gli sbocchi attuali e grazie al fatto che Ama aveva predisposto un piano B. I rifiuti che venivano trattati al Tmb1 di Malagrotta li stiamo portando negli impianti Ama di Rocca Cencia, Ponte Malnome e Romagnoli. Inoltre abbiamo chiesto e ottenuto disponibilità da impianti in Emilia Romagna, a Guidonia, Frosinone, Aprilia e della ditta Porcarelli».

È infine partita la gara per i nuovi “conferimenti”. L’impianto andato a fuoco potrà essere riparato? Abbiamo raccolto indiscrezioni sulla possibilità di riuscirci entro 3 mesi.

«Il Tmb ha subito un danno non distruttivo. Sì, potrà essere rimesso in funzione ma stiamo cercando bene di capire i tempi. Servono date certe, anche in vista del prossimo Giubileo. Ma tutta questa storia dimostra ancora di più che Roma ha bisogno di impianti per gestire il ciclo dei rifiuti».

Parliamone. A che punto siamo con i biodigestori e gli impianti per gestire carta e plastica?

«La settimana scorsa la giunta ha approvato una delibera che delega Ama ad avviare le gare per due biodigestori anaerobici, che saranno realizzati a Casal Selce e Cesano, e due impianti per carta e plastica che andranno a Rocca Cencia e ponte Malnome.

Invece quanto manca all’avvio dei lavori per il termovalorizzatore?

«La settimana prossima inizieranno i lavori preliminari: si tratta dei sondaggi sull’area che ospiterà l’impianto. Tutto sta andando secondo il cronoprogramma previsto. Realizzeremo un impianto di ultima generazione, sostenibile e pulito».

A proposito di pulizia dell’aria. A Roma nei giorni scorsi si sono superati i limiti di diossina e Pm10.

«È successo il primo dell'anno: ma riteniamo che la ragione va fatta risalire ai botti di Capodanno, perché già il giorno dopo i valori erano drasticamente scesi.

A che punto siamo con i piani di forestazione urbana?

«In questi giorni abbiamo avviato tre grandi riforestazioni con risorse del decreto clima: 1300 piante a Pietralata, 3000 a Torre Maura e 4200 a Casal Brunori. A queste vanno aggiunte piantumazioni con altre risorse come quella in corso al parco di Centocelle e quelle del Pnrr con cui prevediamo di piantare 136mila piante entro il 24 e altre 331mila entro il 25».

