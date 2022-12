Rifiuti Roma, Gualtieri: «Termovalorizzatore entro il 2026, via ai lavori a primavera 2024. Basta tir in giro per l'Italia con la nostra immondizia»

di Redazione web

«È una giornata storica, presentiamo due importanti ordinanze che ho emanato nella veste di commissario, con le quali si chiude la procedura di Vas e quindi si da piena operativita al Piano rifiuti». Lo dice il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presentando l’approvazione definitiva del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale dopo la conclusione della Valutazione Ambientale Strategica e la manifestazione di interesse per la realizzazione del termovalorizzatore che sarà pronto entro il 2026.

Gualtieri: «Nuovo termovalorizzatore entro il 2026»

Il piano rifiuti «definisce un percorso chiaro, ambizioso per essere autosufficienti e trattare i propri rifiuti superando questa situazione vergognosa e inaccettabile di una grande città come Roma che dissemina i propri rifiuti nelle discariche della provincia e della regione e nei termovalorizzatori di mezza Italia e mezza Europa, con costi ambientali ed economici enormi». E aggiunge: «Finirà la vergogna dei nostri tir con rifiuti in giro per mezza Italia e mezza Europa. Al più tardi il primo agosto 2023 ci sarà il bando di gara mentre l'inizio dei lavori per la realizzazione del termovalorizzatore dovrebbe coincidere con la primavera, al più tardi inizio estate, del 2024».

Un termovalorizzatore da 600 mila tonnellate annue in un'area industriale a Santa Palomba. «La seconda ordinanza che presentiamo oggi stabilisce l'apertura della manifestazione di interesse per la realizzazione di un termovalorizzatore in un'area industriale di dieci ettari a Santa Palomba», ha spiegato. «Non ci sarà alcuna discarica collegata al termovalorizzatore di Roma».

«Nessuna discarica collegata»

«Senza questo piano e senza la scelta del termovalorizzatore oggi staremo presentando una discarica da un milione di tonnellate. Invece non ci sarà alcuna discarica collegata termovalorizzatore di Roma», ha sottolineato Gualtieri. « Oggi mettiamo in discarica 500 mila tonnellate - ha sottolineato Gualtieri -. Con il termovalorizzatore e gli altri impianti arriveremo a discarica 0» ma già «dal prossimo anno dimezzeremo» i rifiuti in discarica, ha spiegato Gualtieri. «Una giornata storica - ha sottolineato il sindaco - . Per la prima volta la città ha un piano rifiuti ambizioso per rendere Roma autosufficiente nel trattamento dei rifiuti, superando una situazione vergognosa di una città attualmente senza impianti», ha aggiunto Gualtieri.

