Termini, la stazione ripulita dopo la denuncia di Leggo. Trenitalia: «Risolta la vertenza della ditta appaltatrice»

Ripulita. La stazione Termini sta tornando alla normalità sotto il profilo del decoro e della pulizia dopo che, come raccontato ieri da Leggo, negli ultimi giorni si presentava come una distesa di spazzatura. Il principale snodo ferroviario e metropolitano della Capitale, infatti, è stato travolto da un'ondata di sporcizia, dovuta alla mancata raccolta dei rifiuti nei bidoni della spazzatura e tutto intorno, dove si accatastava l'immondizia. Si è trattato di uno stop al servizio di raccolta, totale o quasi, dovuto ad una forma di protesta da parte degli operatori che, nel passaggio di consegne da una ditta ormai fallita alla nuova in entrata, hanno vissuto momenti di tensione.



Dovuti alle sorti occupazionali e stipendiali. E i risultati erano sotto gli occhi di tutti, oltre che sotto i piedi visto che intorno ai bidoni ormai si era formato un tappeto di immondizia. Un disagio enorme, per tutti. A dare notizia del ripristino della pulizia è Ferrovie dello Stato che, pure non essendo coinvolta direttamente nella pulizia della stazione Termini, ne vive i problemi: è stato infatti risolta la querelle sull'appalto. Un primo incontro tra i sindacati e la nuova ditta appaltatrice mercoledì sera e poi un nuovo tavolo ieri mattina hanno fatto sì che si trovasse un'intesa. Ieri finalmente la questione sembra essersi risolta: si sono distesi gli animi e, già dal pomeriggio di ieri, sono iniziati i primi interventi sulla pulizia. Oggi i lavori andranno avanti così come nei prossimi giorni per ripristinare la normalità nelle diverse aree della stazione. Non sarà infatti sufficiente una sola giornata di interventi per compensare lo stop nella raccolta, andato avanti per giorni.



I secchioni stracolmi sono sia lungo i binari, sia davanti ai negozi della galleria sia nell'androne principale dove si acquistano i biglietti. Una situazione simile rappresentava quindi un biglietto da visita decisamente poco invitante per chi arriva a Roma. Si trattava infatti di dover fare lo slalom tra tante isole di spazzatura lasciate ovunque, proprio dove ogni giorno passano migliaia di persone. Neanche il passeggero più distratto, che corre per prendere il treno al volo, poteva non accorgersi delle condizioni in cui versava la stazione Termini.



