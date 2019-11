Roma Termini, caos treni sulla linea per Napoli: i ritardi sfiorano i 200 minuti. Bloccati centinaia di passeggeri

Terremoto a L'Aquila: forte scossa avvertita anche a Roma e a Napoli. «Gente in strada nella Marsica»​

A causa delle verifiche sulle linee ferroviarie conseguenti alla forte scossa di terremoto che ha fatto tremare l’Italia centrale, tutti i convogli per Napoli ed il Sud ma anche per Milano sono fermi ai binari del nodo ferroviario romano.Centinaia i passeggeri che bivaccano sotto le pensiline in attesa del segnale verde che faccia partire almeno qualche convoglio. La maggior parte dei treni e quella in direzione Napoli-Salerno ma verrà sicuramente deviata sulla vecchia linea Roma-Formia-Napoli in quanto sia la tratta ad Alta Velocità che quella via Cassino non sono percorribili almeno fino a domani: il tempo stimato per un collegamento Roma Napoli sarà almeno di due ore dalla partenza invece dei 60 minuti canonici. Il congestionamento delle linee ferroviarie riguarda anche i treni espresso e i regionali dell’Lazio.