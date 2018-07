Teresa Salgueiro, O Horizonte e la Memoria: unica data romana alla Casa del Jazz

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il suo nome è noto per essere stata, dal 1987, la voce dei, complesso musicale portoghese che ha lasciato a sorpresa nel 2007 per seguire pienamente la sua carriera solista. I cinefili ricordanoanche nel novero dei protagonisti del film, girato danel 1994, film del quale ha curato la colonna sonora.In un modo o nell’altro l’artista incarna da tre decenni l’immagine del Portogallo nel mondo. Per i Concerti nel Parco, in data unica romana, Teresa Salgueiro porta il suo live O Horizonte... e a Memória. O Horizonte è il suo secondo album come cantautrice, ed è uno sguardo che spinge a intraprendere il cammino per andare incontro ai sogni, creando un repertorio interamente originale, nella musica e nelle parole.Casa del jazz, Viale di Porta Ardeatina 55,Roma, sabato 28 luglio, ore 21, 15 euro, 3398041777