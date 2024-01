Teppisti devastano le aule al Pigneto, casi in aumento

di Lorena Loiacono

Vandali che di notte entrano a scuola e spaccano tutto, al Pigneto ormai è un’abitudine. È già accaduto una decina di volte, a partire da settembre scorso, alla scuola Toti dove ieri mattina i docenti hanno trovato, per l’ennesima volta, la classe sottosopra oltre a sporcizia ovunque. Comprese tracce di urina. Non un furto, dunque, ma un raid vandalico. E ogni volta i bambini vengono rimandati a casa con enormi problemi per i genitori diretti, invece, a lavoro. La scuola prova a organizzarsi, proponendo di tenere comunque i bambini ma molti ieri hanno preferito portarli via, aspettando che l’aula venga ripristinata del tutto. Con i colori e i materiali al loro posto. E ogni volta si tratta di perdere giorni di scuola e di lavoro per il personale che deve rimettere tutto in ordine, oltre alla spesa per sistemare i danni subiti. Nel quartiere ormai è allarme sicurezza, visto che la scuola Toti non è l’unico istituto preso di mira: la scuola Olcese di Tor Tre Teste ha subito infatti già 23 raid e la Ferraironi 12. Non solo, in passato ci sono state decine di casi anche all’istituto de Magistris, che di fatto confina con la Toti, ma dove la furia dei vandali quest’anno sembra essersi placata.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Gennaio 2024, 06:00

