Tenta il suicidio gettandosi dal cavalcavia, Gualtieri: «Grazie alle autiste Atac che hanno salvato la vita al ragazzo»

Ha tentato il suicidio cercando di lanciarsi dal cavalcavia. Un gesto estremo di un ragazzo che, scavalcato il parapetto del ponte del Corridoio della Mobilità che attraversa il Grande Raccordo Anulare, era pronto a farla finita. Ma fortunatamente due autiste dell'Atac sono riuscite a fermarlo.

La notizia arriva dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che sul proprio profilo Facebook ha tenuto a ringraziare le due autiste, che hanno svestito i panni della quotidianità per diventare gli angeli custodi del ragazzo. Le due, infatti, notato il ragazzo scavalcare hanno subito dato l'allarme ai soccorsi e, insieme, hanno dissuaso il giovane dal compiere il gesto estremo. Un'azione meritevole di essere premiata. E, adesso, Laura e Adriana, eroi per un giorno, verranno premiate in Campidoglio con la medaglia della città per il loro sangue freddo e la loro prontezza.



Queste le parole di ringraziamento del primo cittadino di Roma: «Grazie alle autiste dell'Atac Laura e Adriana che hanno salvato la vita a un ragazzo che ha tentato il suicidio cercando di scavalcare il parapetto del ponte del Corridoio della Mobilità che attraversa il Grande Raccordo Anulare. Con grande prontezza e sangue freddo hanno subito chiamato i soccorsi e, insieme, hanno dissuaso il giovane dal compiere un simile gesto, riuscendo a tranquillizzarlo.

A fine anno, Laura e Adriana verranno premiate in Campidoglio con la medaglia della città per questa encomiabile azione. #Roma è fiera di chi non si volta dall’altra parte».

