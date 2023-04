Tenta di rapire un bambino, che reagisce e scappa a casa: caccia all'uomo a Fiumicino, è un 50enne

di Redazione web

Ha tentato di rapire un bambino, ma il piccolo è riuscito a reagire a quella violenza prendendo a calci l'uomo ed è scappato a casa: è caccia all'uomo a Fiumicino, dove colui che ha tentato di rapire il piccolo è stato descritto come un uomo di circa 50 anni.

L'uomo ha dapprima fermato la sua auto davanti a una villetta in via Arsia, a Fiumicino, e, dopo essersi intrufolato nel giardino, ha afferrato un bambino di 9 anni portandolo fuori per caricarlo in auto.

Il fatto è successo ieri alle 10 del mattino.

La reazione del bambino al tentativo di rapimento

Il piccolo ha avuto la prontezza di reagire, prendendo a calci l'uomo e riuscendo a rientrare in casa da dove nel frattempo la mamma era uscita a cercarlo.

L'uomo, sui 50 anni, è riuscito a fuggire ed è ora ricercato dai poliziotti intervenuti sul posto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Aprile 2023, 12:11

