Tenta di gettarsi nel Tevere: studentessa di 21 anni salvata a Ponte Milvio

Lunedì 16 Settembre 2019, 13:57

I carabinieri della stazione disono intervenuti due volte in poche ore per salvare due ragazzi che tentavano di gettarsi nel. Nel pomeriggio di domenica c'è stato il primo intervento per unache, seduta sul parapetto del ponte, minacciava di suicidarsi. La ragazza è tata soccorsa grazie all'aiuto di militari e personale del 118, ed è stata portata in ospedale in via precauzionale. La volontà di farla finita sarebbe legata ad uno stato depressivo causato da scarsi risultati negli studi.In serata invece, un ragazzo di 26 anni ha tentato il suicidio dallo stesso ponte. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che insieme a un ufficiale della Guardia di Finanza, libero dal servizio, e alcuni passanti, sono riusciti ad afferrarlo mentre tentava di buttarsi nel fiume. L'uomo, salvato, è stato portato in ospedale e ricoverato in reparto psichiatrico.